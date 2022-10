Árbitros para la definitiva fecha 20 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en la definitiva fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022.

Carlos Ortega será el encargado de dirigir el compromiso entre Deportivo Pasto con Deportivo Independiente Medellín. Carlos Betancur arbitrará el duelo entre Jaguares y Junior. Jhon Ospina será el referí del encuentro entre Unión Magdalena y América. Luis Matorel estará en el Atlético Nacional contra La Equidad.

John Hinestroza impartirá justicia en el partido de Atlético Bucaramanga contra Deportivo Pereira. Diego Escalante será el juez del juego entre Santa Fe con Once Caldas y Bismarks Santiago arbitrará el encuentro de Alianza Petrolera con Millonarios.

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20

Envigado FC vs. Deportes Tolima

CENTRAL FERNEY TRUJILLO – CASANARE

Asistente Nro. 1: JOHN GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro. 2: MARY BLANCO – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: JOHN F. GÓMEZ – ANTIOQUIA

VAR: NÉVER MANJARRES – CÓRDOBA

AVAR: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN

Deportivo Cali vs. Patriotas FC

CENTRAL WÁNDER MOSQUERA – CMARCA

Asistente Nro. 1: JORGE SANNA. – NORTE

Asistente Nro. 2: JOHN ZAMBRANO – NARIÑO

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

AVAR: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ

Observador VAR: RAMÓN GIRÓN – FEDERACIÓN

Cortuluá vs. Águilas Doradas

CENTRAL MAURICIO MERCADO – SUCRE

Asistente Nro. 1: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Asistente Nro. 2: HEIBERT CALVO – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: FERNANDO CASTELLANOS – VALLE

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: HERMINZUL CALDERON – BOGOTÁ

Observador VAR: HÉCTOR PARRA – FEDERACIÓN

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

CENTRAL CARLOS ORTEGA – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIEGO FLECHAS – BOYACÁ

Asistente Nro. 2: FABIAN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: JONATHAN ORTIZ – NARIÑO

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Jaguares FC vs. Junior FC

CENTRAL CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: JAIR POZOS – NARIÑO

Cuarto Árbitro: ÉDER VERGARA – CÓRDOBA

VAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

AVAR: WILMAR NAVARRO – SANTANDER

Observador VAR: ALBERTO SANDÓN – FEDERACIÓN

Unión Magdalena vs. América de Cali

CENTRAL JHON OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Cuarto Árbitro: YAIR PADILLA – MAGDALENA

VAR: HÉIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: JOSE ORTIZ – NORTE

Observador VAR: MARTHA L. TORO – FEDERACIÓN

Atlético Nacional vs. La Equidad

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO

Cuarto Árbitro MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

VAR: KÉINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: HÉCTOR RIVERA – NARIÑO

Observador VAR: JOVANI ZAPATA – FEDERACIÓN

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

CENTRAL JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: MARIO TARACHE – CASANARE

Asistente Nro. 2: JORGE NARVÁEZ – CESAR

Cuarto Árbitro: JORGE DUARTE – SANTANDER

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Observador VAR: LUZMILA GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

CENTRAL DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Asistente Nro. 2: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

Cuarto Árbitro: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: LUIS PICÓN – ANTIOQUIA

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN

Alianza Petrolera vs. Millonarios FC

CENTRAL BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro. 1: VICTOR WILCHES – BOYACÁ

Asistente Nro. 2: YINFAR BULLA – META

Cuarto Árbitro: EDILSON ARIZA – SANTANDER

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: ELKIN ECHAVARRIA – ANTIOQUIA