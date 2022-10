Arias admira el juego de Millos y fue honesto con hinchas de Santa Fe: “No me importa si se ofenden"

Independiente Santa Fe vive uno de los mejores momentos de la temporada, pues está segundo en al tabla de posiciones y a falta de doce puntos por disputar, con tres le bastará para clasificar a cuadrangulares.

Y es que el pasado 5 de octubre los dirigidos por Alfredo Arias remontaron un 2-0 y le ganaron 3-2 a Millonarios en un juego adelantado por la fecha 17 de la Liga Betplay, siendo calificado por muchos como algo épico.

Ahora, ad portas de afrontar dos juegos en condición de visitante, el técnico uruguayo atendió a 'Planeta Fútbol' de Antena2 en donde habló de lo que fue el duelo ante el Embajador, y lo que espera de Santa Fe en lo que resta de campeonato.

Alfredo Arias afirmó que le gustaría que Santa Fe juegue como Millonarios

Sin dejar de lado el buen funcionamiento que tiene Santa Fe como plantel y las virtudes que muestra más allá de la estrategia, como la unión y la capacidad de resiliencia, el entrenador apuntó que "si algo enaltece nuestra victoria es el rival, es el equipo que mejor juega en Colombia", dejando claro lo que percibe de Millonarios.

Lo anterior, lo ratificó comentando: "Me gustaría ver a mi equipo jugar así. No me importa si alguien se puede ofender de nuestro lado, nuestros hinchas, pero las cosas son así, yo veo en ese equipo muchas bondades futbolísticas, y mis respetos para mi colega y amigo (Alberto) Gamero".

Cabe recordar que en la actualidad Independiente Santa Fe tiene las mismas unidades que Millonarios (28) y encabezan la Liga Betplay, teniendo en cuenta también que los Cardenales tienen un partido más y una diferencia de gol desfavorable comparada con el rival de patio.

La fecha 16 de la Liga Betplay permitirá que Santa Fe se enfrente a Alianza Petrolera en la cancha del estadio Daniel Villa Zapata, siendo este duelo el lunes 10 de octubre a las 7:45 de la noche.