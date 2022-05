Arias descartó a jugador que sonaba como refuerzo para Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó al uruguayo Alfredo Arias como nuevo director técnico y de inmediato se empezó a especular con nombres de jugadores que se podrían sumar como refuerzos.

Uno de los futbolistas más mencionados fue el volante de 30 años Gastón Rodríguez Maeso, ya que fue fichado por Deportivo Cali cuando Arias estuvo al frente del conjunto 'azucarero'.

El estratega uruguayo fue consultado en Planeta Fútbol de Antena 2 sobre la posibilidad que tiene Rodríguez para llegar a Santa Fe. Al respecto, Arias fue tajante en su respuesta al asegurar que en ningún momento ha pedido al jugador.

"Jamás he pensado en traer a Gastón Rodríguez a Santa Fe. Jamás lo he pensado. No lo preciso. Gastón Rodríguez no vendrá a Santa Fe. No lo he pedido", afirmó.

Plan de trabajo de Alfredo Arias en Santa Fe

Alfredo Arias explicó que el plantel profesional está en licencia de vacaciones con el objetivo de retomar trabajos el 1 de junio. Sin embargo, él y su cuerpo técnico iniciarán labores desde este lunes 23 de mayo.

"Comenzamos trabajo oficialmente el 1 de junio. Sin embargo, empezaremos a entrenar con el equipo sub 20, algunos jugadores sub 17, los futbolistas que estaban prestados y regresaron y otros grupo de jugadores que han acercado al club para mirar", afirmó.