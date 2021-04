Al igual que la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, la batalla por evitar el descenso a la segunda división está que arde. Boyacá Chicó tiene una leve ventaja en la tabla de posiciones del promedio respecto al Deportivo Pereira. A falta de tres jornadas para el final de la fase ‘todos contra todos’, los de Tunja se distancian por dos puntos del ‘matecaña’. Una diferencia corta, pero diferencia al fin y al cabo.

No obstante, el dueño del Chicó, el polémico Eduardo Pimentel, volvió a cuestionar las decisiones de la Dimayor, esta vez, específicamente, en contra del presidente de la entidad, Fernando Jaramillo. Y es que de acuerdo al máximo accionista, el directivo de la División Mayor del Fútbol Colombiano, no tuvo en cuenta la petición de unificar los horarios de los equipos que pelean por seguir en la Liga Betplay.

EXTRAÑO q el Presidente d la Dimayor NO haya aceptado q las 3 fechas q faltan c jueguen en horarios iguales para los q estamos jugando el descenso,es apenas natural y lógico ,ya q c ha mantenido una DESIGUALDAD DEPORTIVA y es q el rival SIEMPRE juega sabiendo nuestro resultado.