Bacca desmintió las versiones y defendió al 'bolillo' Gómez: "le iba a dar alegrías a Junior"

El delantero Carlos Bacca se ha consolidado como la gran figura de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2023 al registrar 16 anotaciones que lo tienen como máximo goleador del certamen.

Con su experiencia y recorrido internacional, Bacca ha liderado el plantel del conjunto 'rojiblanco', el cual disputará la final del Fútbol Profesional Colombiano frente a Deportivo Independiente Medellín.

Sin embargo, el atacante tuvo que reponerse de momentos difíciles, los cuales sufrió antes de iniciar el certamen, teniendo en cuenta que en un principio no iba a ser inscrito.

"No soy de abandonar los sueños que tengo. Cuando tomé la decisión de venir a Junior no fue fácil, tenía posibilidades de quedarme en Europa. Pero decidí a Junior por las ganas que tenía de aportar dentro del campo. Fue duro cuando me dijeron que no iba a estar en la nómina. Tuve una charla con don Fuad, le pedí que me dejara hacer la pretemporada. Sabía las condiciones que tenía y las fuerzas que tenía. Trabajé fuerte y luché por mis sueños", dijo Bacca en rueda de prensa.