Carlos Bacca respondió a las críticas, pero aseguró que quiere ser campeón y goleador

Finalmente, Carlos Bacca recordó los duros momentos que vivió al principio del semestre, cuando no estaba en los planes del entonces técnico Hernán Darío 'bolillo' Gómez.

"No soy de abandonar los sueños que tengo. Cuando tomé la decisión de venir a Junior no fue fácil, tenía posibilidades de quedarme en Europa. Pero decidí a Junior por las ganas que tenía de aportar dentro del campo. Fue duro cuando me dijeron que no iba a estar en la nómina. Tuve una charla con don Fuad, le pedí que me dejara hacer la pretemporada. Sabía las condiciones que tenía y las fuerzas que tenía. Trabajé fuerte y luché por mis sueños. Luego salió un comentario del doctor, después de ese día tuve una charla con Hernán Darío Gómez, él me dijo que iba a ser parte del equipo, que me siguiera entrenando como lo venía haciendo, que le iba a dar muchas alegrías a Junior. Estoy disfrutando de la mentalidad loca de luchar por mis sueños", explicó.