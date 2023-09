"Lo de hoy es frustrante": Bodhert cargó contra jugadores de Santa Fe por derrota ante Nacional

Dura derrota para Independiente Santa Fe en su visita a Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga Betplay. Los cardenales fueron ampliamente superados en el Atanasio Girardot de Medellín y cayeron goleados por 3-0, un resultado con el que acumulan dos derrotas consecutivas en el torneo.

Desde luego, el resultado dejó bastante inconforme al técnico Hubert Bodhert, quien dejó ver su frustración no solamente por el juego, sino también por el rendimiento de sus jugadores en la cancha.

"Aquí hay un tema muy claro y lo resumo en la capacidad a nivel individual, no solamente para que cada uno pueda desarrollar el juego, sino también para que puedan ser más resolutivos. Pero cuando ves que es complicado controlar un balón y dar un pase a dos metros hay una frustración para nosotros y para mí como técnico", manifestó en rueda de prensa.

En sus declaraciones, el entrenador cartagenero también se mostró crítico hacia sus jugadores por la presentación que tuvieron en la cancha. Asimismo, reconoció lo hecho por Nacional, a quien considera un justo ganador.

"He competido mucho mejor con equipos que tienen una menor nómina. Lo de hoy es frustrante y Nacional fue justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. De allí sale una buena calidad de pase y eso no lo tuvimos. Hoy cometimos horrores y no estoy hablando de niños", sentenció.

Santa Fe sigue en el grupo de los ocho de la Liga Betplay, pues está quinto en la tabla de posiciones con 19 puntos. Sin embargo, el juego de Bodhert todavía no se ve reflejado en la cancha, especialmente cuando el equipo juega en condición de visitante.

Su próximo partido será este domingo enfrentando como local a Deportivo Pereira.

