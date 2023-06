'Bolillo' dio carta blanca sobre fichajes de Junior: confirmó tres llegadas y futuro de Bacca

Junior de Barranquilla se alista para lo que será el mercado de fichajes del segundo semestre. El conjunto barranquillero tiene la necesidad de hacer una mejor campaña que la realizada en el primer semestre y por ello busca refuerzos de peso.

El equipo dirigido por 'Bolillo' Gómez pasó por momentos complicados en la Liga Betplay 2023-I. Ahora, con las salidas de Sebastián Viera y otros jugadores confirmados, el futuro del elenco tiburón empieza a definirse.

Durante las últimas horas, el nombre de Pablo Rojas, proveniente de Jaguares de Córdoba, ya es un hecho en el club de la 'arenosa'. Así lo confirmó Hernán Darío: “ya está acá y está listo”. El entrenador también apuntó las posibles llegadas de Víctor Moreno y el argentino, Emanuel Olivera, quien ya tuvo un paso por Atlético Nacional.

Bolillo también añadió: “Esos tres son los que puedo decir con seguridad que ya están. Los otros son temas de negociaciones que está haciendo don Fuad (Char). No puedo salir a hablar de eso, porque a veces las negociaciones salen y otras veces no”, dijo el DT en diálogo con 'El Heraldo'.

Una de las situaciones que más genera dudas es el futuro de Carlos Bacca. El entrenador fue claro y manifestó que confía en el atacante: “Yo soy una persona que tiene amistad con los jugadores. No he tenido problemas con ninguno. Yo he tenido una buena relación con Carlos toda la vida, yo lo llevé a la Selección”

Por ahora, el conjunto barranquillero ya trabaja en lo que será el arranque de la pretemporada. Los caribeños buscarán hacer un gran semestre con la idea de pelear el título de diciembre y meterse en la clasificación a torneos internacionales.