‘Bolillo’: “no hay que clasificar primero ni segundo, hay que entrar en los ocho"

Independiente Medellín volvió a empatar, esta vez ante La Equidad en un partido donde se enfrentaban maestro y alumno. Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez tenía al frente a Alexis García, su pupilo más aventajado desde el funcionamiento táctico. Como era de esperarse, el partido terminó en igualdad (1-1), pero el entrenador del ‘poderoso’ quedó contento con el trabajo de sus dirigidos en el Atanasio Girardot.

“Fue un buen partido, un equipo como el Alexis García con gran capacidad en todos los sentidos jugó de igual a igual. Medellín es un equipo serio, no sacamos los tres puntos, pero me da optimismo hacia el futuro. Esto me da a pensar que vamos a encontrar el camino. Generarle opciones a La Equidad no es fácil. El equipo está trabajando bien pensando en lo que viene”, dijo el ‘Bolillo’ en la rueda de prensa posterior al encuentro.

También se refirió a la situación del Independiente Medellín en la tabla de posiciones. “Somos un equipo que empezamos con un trabajo que se nos fue diluyendo. Hoy volvimos a encontrarnos, vamos por buen camino. No hay que clasificar de primero ni de segundo, hay que entrar en los ocho”, destacó el DT.

En cuanto a los cambios y el planteamiento ante La Equidad, Gómez fue puntual: “No los queríamos hacer (los cambios) porque estábamos viendo un buen funcionamiento. Pensamos en dar algo de aire y pensar en las ideas planteadas". Sobre el módulo en la cancha, "me alegra por los delanteros que son rápidos, cambian bien de ritmo. El equipo está bien armado, el 4-4-2 lo vamos a seguir trabajando porque nos va a dar resultado”.