Bucaramanga consiguió un sufrido triunfo ante Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga derrotó 2-1 a Alianza Petrolera por la fecha 4 del fútbol colombiano. El equipo santandereano jugó un gran compromiso en cada minuto de este. Se le vio muy bien, aunque tuvo falencias en algunos aspectos defensivos.

Puede ver: Bucaramanga al fin confirmó la llegada de Dayro Moreno

Michel Acosta abrió el marcador al minuto 55' del partido. Luego minutos después fue Sebastián Acosta quien igualó el marcador al 59'.

El partido se hizo de ida y vuelta en ese momento y ambas escuadras contaron con oportunidades de anotar el segundo gol. Sin embargo, los arqueros fueron protagonistas.

Fue Juan Gabriel Marcelin al 75' quien hizo el 2-1 para el elenco bumangués. De ahí en adelante el equipo santandereano intentó manejar los ritmos del encuentro para quitarle protagonismo al rival.

No dejarle el balón a Alianza fue el gran objetivo del conjunto bumangués. No obstante, el elenco petrolero intentó luchar en todo momento por tener una nueva opción para igualar el compromiso. Los minutos pasaban y no llegan las posibilidades de anotar.

Lea también: Osorio metió mano en el triunfo de América sobre Bucaramanga: la gestión del técnico

Con impotencia los de Barrancabermeja pelearon hasta el final, pero no podían generar ni una opción importante en el arco del contrario.

Bucaramanga es décimo con 5 puntos en cuatro partidos jugados y -2 en la diferencia de gol. Por otro lado, Alianza es noveno con las mismas unidades.