Campeón con Millonarios se ofreció a la Liga BetPlay: “Quiero volver a competencia”

Tras la fase regular de la Liga BetPlay 2024-II, solo queda esperar por conocer al campeón de este segundo semestre. Una vez finalice el torneo, será ideal que los distintos clubes de Colombia se armen pensando en nuevos objetivos para el 2025. Por esta razón, desde hace algunos meses hay un jugador que quiere regresar al certamen colombiano y ha enviado dardos a equipos.

Después de salir del Real Cartagena, Juanito Moreno espera una nueva oportunidad en el balompié colombiano. Lleva un semestre sin poder jugar y no ha podido conseguir equipo. No obstante, su anhelo es nada más ni nada menos que seguir desempeñándose como guardameta y defender los arcos de clubes cafeteros.

Juan Moreno ya demostró que, como canterano de Millonarios, su objetivo sería portar nuevamente los colores albiazules. “La puerta está abierta”, mantuvo hace algunos meses cuando se le preguntó por la institución bogotana que en un principio le dio la oportunidad, y en donde logró ganar cuatro títulos (dos ligas, una Copa BetPlay y una Superliga).

JUAN MORENO SE OFRECIÓ A REGRESAR A LA LIGA BETPLAY

Su salida del Real Cartagena dejó al canterano de Millonarios sin equipo para el segundo semestre de 2024. La revancha vendrá en 2025 con la necesidad de conseguir una nueva institución. Moreno reveló, “se habían dicho muchas versiones, fue una decisión bastante personal. Había tenido bastantes inconvenientes familiares y personales que por ahí no me dejaron competir al 100%, mentalmente quizás no estaba entregado al fútbol y, bueno, decidí por mí mismo, dar un paso al costado. Quería aprovechar tiempo con mi familia, descansar y alejarme un poco”.

En la entrevista con El VBar, Juan Moreno sentenció que sueña con su regreso con todas las ganas de volver a competir, aunque sabe que su trayectoria puede complicarlo, dado que solo ha estado en dos clubes y que sabe que equipos apuestan por jugadores que tengan un amplio bagaje en clubes.

Además, el guardameta oriundo de Apartadó, Antioquia no dejó dudas con su anhelo de regresar a la competencia en Bogotá en donde ha forjado casi toda su vida deportiva. “Sí claro, por la ciudad, llevo muchísimos años viviendo acá, conozco muy bien el entorno que se maneja acá, si se da la oportunidad, claro que sí”.

Juan Moreno ya ha coqueteado con clubes y sigue enviando un sinfín de pullas para Millonarios. De hecho, ya tuvo la oportunidad de hablar con equipos en las distintas ventanas de fichajes, “en el mercado que salió para jugadores libres tuve la posibilidad de conversar con dos equipos en Colombia, pero el mercado fue bastante cortico, no se dio ese espacio. Seguramente ya el próximo año haya noticias positivas”.