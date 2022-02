“Tiene razón la MLS. No se puede convertir una Liga en el cementerio de los elefantes con todo y lo importante que hayan sido los elefantes... pues sí los elefantes, una maravilla. Fueron en su momento grandes, poderosos, sí, pero no se pueden venir a morir a mi Liga”, opinó el director de Planeta Fútbol de Antena 2.

“Eso fue lo que dijo la MLS y con sentido. Entonces nosotros aquí también vamos a tener que seguir repatriando... no, repatriemos lo que sirva. A mí me parece, por ejemplo muy bien, la repatriación de Pabón, excelente, ¿pero la repatriación de Gio hasta ahora qué ha dado? Nada y muy seguramente no dará mucho. Pinceladitas, pero él ya cumplió su ciclo”, añadió Carlos Antonio tras lo visto ante Olimpia.

Por ahora, luego del partido dle jueves, Atlético Nacional viajará a Bucaramanga para el partido de la novena fecha de la Liga Betplay; luego recibirá a Olimpia en Medellín el 3 de marzo para definir su clasificación en la Libertadores.