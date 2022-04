Carlos Antonio fue clarito tras el escándalo con Borja: "pienso igual que Teo"

Carlos Antonio Vélez tomó una postura clara, respaldando las palabras de Teófilo Gutiérrez en contra de Miguel Ángel Borja, recordándole su desempeño en las pasadas Eliminatorias a Qatar vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

El director de Planeta Fútbol de Antena 2 volvió a recalcar que la mayor responsabilidad por la Eliminación del mundial corrió por cuenta de los jugadores, hecho que corrobora el sentir de muchos a través de lo que dijo Teófilo.

“Nunca antes los jugadores tuvieron tanta responsabilidad en un fracaso como en este caso. Que los técnicos tienen responsabilidad, claro; deben y tienen que ser solidarios, claro; pero el porcentaje en este caso, siendo importantes, es menor. El de los jugadores es abultado. O sea, que la frase que le tiró Teófilo a Borja, con términos altisonantes, pero con un fondo de realidad que hay que subrayar...

Por lo menos yo lo subrayo, yo no me voy a ocultar en la hipocresía de 'oiga, qué horror, qué vulgaridad, qué cosa', cuando todos dicen eso y cosas peores de los jugadores que permitieron nuestra eliminación”, dijo Vélez en Palabras Mayores.

“Como yo no soy un sepulcro blanqueado y no ando emparentado con la hipocresía, pues simplemente digo, pienso igual que Teo. Lo hubiera dicho de pronto de otra manera, no sé si menos ácida o más ácida, pero en el fondo lo comparto plenamente y asumo la responsabilidad como siempre: Y no para Borja, únicamente, para Borja y un montón... para Borja, para Muriel, para James, para Cuadrado, para Mina, para Dávinson. Bueno la lista es muy grande”.