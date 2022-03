Carlos Antonio no se la dejó pasar a Michael Rangel: “son códigos medio asquerosos”

América de Cali volvió a perder en la Liga Betplay. Esta vez el verdugo fue el Deportes Tolima, equipo que profundizó la crisis del conjunto escarlata bajo el mando de Juan Carlos Osorio. El autor del gol del triunfo ‘pijao’ fue el delantero Michael Rangel, goleador con los ‘Diablos rojos’ en el título del 2019.

De allí las críticas que le hizo Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores del 28 de marzo de 2022 por la celebración del atacante en el tanto del triunfo ‘vinotinto’, al igual que en el gol que anotó Rangel minutos después y que fue anulado por el árbitro. La actitud del jugador no cayó bien en el director de Planeta Fútbol.

“Oiga, 'rompe corazones', cante los goles con los hinchas del Tolima que son los que compran la entrada y con esa plata le pagan a usted, en vez de ir a presentarle excusas a los hinchas del América”, dijo Vélez en Antena 2.

"Ese vicio que tienen los ex, 'que qué pena, les marqué un gol, ellos me aman y yo los amo'. Pues entonces por qué no vas a jugar allá si te está pagando otro equipo y te está apoyando otra hinchada. Qué falta de respeto, esos códigos son medio mafiosos, son asquerosos”, agregó Carlos Antonio en Palabras Mayores.