Carlos Antonio opinó quién es el mejor DT de Colombia, y descartó a un "recién destetado"

Avanza la Liga Betplay del segundo semestre de 2023, y seis técnicos han dejado su cargo; sin embargo, otros tantos vienen firmando un buen desempeño, y perfilan a sus equipos para disputar los cuadrangulares semifinales.

Por ende, ha surgido la discusión acerca de cuál es el mejor entrenador de la Liga Betplay, y Carlos Antonio Vélez tiene claro quién es su elegido, dando de paso argumentos de peso para justificar su opinión.

De hecho, el periodista habló acerca de esto tras un 'debate' que hubo en Espn, en el cual uno de los candidatos a mejor técnico de Colombia era Lucas González (América de Cali), pero Carlos Antonio lo descartó y comentó que "es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división".

Asimismo, Vélez apuntó cuál es -desde su mirada- el mejor entrenador del país, y reconoció que "eso no tiene discusión, el mejor técnico colombiano es (Alberto) Gamero".

Además, el periodista apuntó: "Nadie está diciendo que (Lucas González) no está capacitado, pero es un técnico que necesita tiempo, necesita partidos, por ahí gana o no, pero hay que esperarlo, si lo contrataron era para aguantar todo. Ahí va, va muy bien".

Posteriormente, dando algunas razones por las cuales el actual entrenador de Millonarios es el mejor del fútbol colombiano, Vélez dijo que "Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de Copa; ha promovido 23 jugadores jóvenes en Millonarios; está a poco juegos de 1.000 partidos dirigidos. ¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea?".

Por último, Carlos Antonio comentó que "aún no está Lucas para ser evaluado, no tiene ninguna copa internacional, ¿cuáles son sus títulos? Hoy no es el mejor técnico colombiano".