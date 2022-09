Carlos Antonio pide un giro de timón en Nacional: "Urgente un técnico moderno y actualizado"

Atlético Nacional volvió a empatar, esta vez frente a Envigado en partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Betplay. El cuadro verdolaga no pudo demostrar su superioridad en la nómina como local.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez consideró que el actual campeón del fútbol colombiano necesita de una remodelación para la temporada 2023 cuando dispute la Copa Libertadores y los demás torneos.

En Palabras Mayores de Antena 2, Vélez reiteró que Nacional volvió a mostrar los mismos problemas defensivos, más allá que Pedro Sarmiento llegó al club paisa llegó a dar una mano en ese aspecto.

"Anoche empató Nacional y así viene. Ha ganado tres partidos de nueve. Pero digamos que eso es lo que menos interesa, es el tema juego. Nacional sigue con los mismos problemas. Nacional trajo a Pedro Sarmiento para trabajar en defensa. Él es muy competente y en el fútbol de hoy se trabaja así, pero no ha podido", dijo el director de Planeta Fútbol.

A renglón seguido comentó que Nacional deberá hacer una transformación a nivel de cuerpo técnico y nómina, mirando el rendimiento de los últimos juegos.

"Nacional necesita una remodelación total. Ya comenzó con el cambio de presidente, ahora hay que ir al banco. Me disculpan, con todo respeto. Urgente un técnico moderno, actualizado, de ida y vuelta. Que arme un equipo, eso es fundamental. En donde once ataquen y once defiendan. Hay que renovar la plantilla, hay que buscar frescura. Menos caciques, más indios y menos intocables porque con tanto intocable y tanto señorito, es muy difícil armar equipos de fútbol".

Luego del empate ante Envigado este jueves, Atlético Nacional afrontará el clásico paisa ante Independiente Medellín este domingo. Para dicho compromiso no podrá tener a Jarlan Barrera, quien fue expulsado en el partido ante los 'naranjas' en el Atanasio.