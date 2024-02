Carlos Antonio Vélez le dio con todo a Bodmer por nueva derrota de Nacional

Atlético Nacional registró una nueva derrota en la Liga BetPlay Dimayor - I de 2024 al ser superado por Deportivo Cali en la séptima fecha.

El equipo 'verdolaga' cayó por marcador de 2-3, por lo que quedó en la duodécima posición del campeonato con solo ocho puntos luego de dos victorias, dos empates y tres juegos perdidos.

Al término del partido, el periodista Carlos Antonio Vélez hizo balance del encuentro y cuestionó el rendimiento de Atlético Nacional.

"Volvió a perder Nacional, pero pero lo grave es la forma. Ante Millonarios había mostrado un importante avance y parecía que el DT había encontrado el equipo. Pero, y es una constante en los DTS , se puso el balde en la cabeza y desarmó lo que le había costado tanto armar retrocediendo de tal manera que lo ganado lo perdió de un plumazo. Sierra, por ejemplo, que le había dado equilibrio no fue alineado, Ocampo que como extremo había hecho una importante sociedad con Castro no comenzó como tampoco Ramírez y Cano. Cometieron errores groseros en defensa y el 'cuadrado de seguridad' estuvo más inseguro que ir a comer a un restaurante en Bogotá. Pensé que Bodmer, respaldado por respeto y convicción de futuro, iba a dar un paso al costado por que se nota que preparado está, en conocimientos, pero no lo está aún para manejar un equipo grande con tantas presiones".

Vélez también criticó el trabajo del director técnico John Jairo Bodmer y dudó de las capacidades que tendría el estratega para estar al frente de Atlético Nacional.

"Estos DTS nuevos estudian y están con mucha teoría en la cabeza pero aún no pueden timonear un barco tan grande y pesado en las tempestades. Esta nueva camada debe entender que defender es tan importante como atacar. Que en el equilibrio está el secreto y que en todas las actividades de la vida hay titulares y suplentes. Que las rotaciones no deben ser una moda o una costumbre sino una puerta de emergencia. Aún tiene tiempo para hacer lo que no ha hecho, admitir que no pudo domar este brioso corcel"