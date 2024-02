Primera decisión de Atlético Nacional con Bodmer tras la derrota vs Cali

Mientras la Liga BetPlay 2024-I continúa, la preocupación en uno de los clubes más grandes del país sigue siendo la tendencia en el balompié colombiano. Atlético Nacional, bajo la dirección técnica de Jhon Jairo Bodmer, no levanta cabeza en este último tramo, y los aficionados le exigen resultados.

Las decisiones de Jhon Jairo Bodmer siguen siendo polémicas en un club al que no le ha podido cambiar la cara. Las lesiones de estrellas como Dorlan Pabón, entre otros hace la situación más difícil. Sin embargo, dentro del club, no hay ninguna decisión hasta la fecha de cesar a su director técnico.

Cada mañana, la situación es más incontrolable. Bodmer no renuncia, el club lo respalda y las derrotas siguen llegando. Contra el Deportivo Cali en condición de visita, cayeron 3-2 y en rueda de prensa, afirmó que, “me quedé reflexionando porque el grupo hizo un gran partido. El resultado puede que sea negativo, pero miro las cifras, el desarrollo del juego, las oportunidades de gol, los intentos de remate, cuántas veces pisamos el área del Cali.

Vi que el grupo hizo un gran partido. Seguramente será para polemizar, pero los números no mienten. El resultado tampoco. No es el que uno quiere. Me quedo reflexionando: qué falta hacer para que todos los números tan buenos que se hacen durante los 100 minutos se materialicen en un resultado positivo”.

Carlos Sierra no fue titular, una decisión sumamente polémica por el buen momento del volante. Sobre su suplencia, afirmó, “cargas, hay que manejar cargas. Tenemos Copa Libertadores, partidos cada tres días, y no tenemos que enfocarnos en por qué no inició uno si hicieron un gran partido los que iniciaron hoy”.

La hinchada espera un dictamen oficial por parte de Atlético Nacional, de directivos y allegados al club para que tomen cartas en el asunto con Jhon Bodmer. No obstante, le preguntaron si va a dirigir en Copa Libertadores la próxima semana,” me han mostrado el respaldo, por el momento estoy en Nacional”. Su respuesta contundente, en donde precisó lo que se viene ahora, “ajustar detalles y seguramente, cuando se dé el primer resultado positivo, van a venir muchos más en línea”.