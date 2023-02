Da y da vueltas la situación de Daniel Cataño, que fue agredido por un hincha en el estadio Manuel Murillo Toro y la reacción del jugador fue responder de la misma forma, por lo que las cosas se pusieron más oscuras y la opinión se dividió en dos 'bandos'.

Unos a favor de Millonarios, otros a favor del Tolima, pero al final la última palabra la tienen los directos responsables de tomar cartas sobre el asunto como la Dimayor, que este miércoles expidió la resolución No. 007 de 2023 en la que da a conocer su respuesta y análisis a la situación.

En el resumen de dicho comunicado, se pudo evidenciar que el jugador de Millonarios no sufrió ninguna sanción, que Millonarios no será castigado y que al Tolima, por ahora, solo lo están investigando, pero eso no le sentó muy bien a los seguidores de este caso.

Tras conocerse las decisiones de la Dimayor, el periodista Antonio Casale dejó ver su molestia y a través de un trino, fue claro en decir que el partido se jugaba obviamente, pero que habían "sanciones tibias" que hicieron perder la "oportunidad histórica de poner un precedente con un castigo ejemplar al agresor", y concluyó diciendo que solo era "más de lo mismo".

