Casale expone a uno de los culpables del ridículo ante Santa Fe: "Tiene cansados a los compañeros"

Millonarios sumó otro partido sin conocer la victoria. El conjunto de Alberto Gamero perdió una ventaja de dos goles y terminó cayendo en el clásico ante Independiente Santa Fe.

Después del partido, una de las voces que más cuestionó al equipo azul fue la de Antonio Casale. El reconocido hincha y periodista reveló varios detalles del flojo momento de los embajadores y apuntó contra el rendimiento de algunos jugadores.

Sobre la responsabilidad de Álvaro Montero

"A mi me da pesar con la directiva. Se metieron la mano al bolsillo para traer a Montero y ahorita todo lo que le patean es gol".

"Lo que me dicen es que la mamadera de gallo de Montero en los entrenamientos tiene cansados a los compañeros. "Qué es que sin mi ustedes no estarían de primeros, que yo siempre aseguro el cero" y lo dice mamando gallo, pero en un partido como el de ayer no más miren Vargas como lo voltea a mirar".

La mentalidad del equipo

"A Millonarios de Gamero le cuesta llegar a línea de meta ya sea el título o la clasificación. Lleva tres partidos intentando sellar el paso y no ha sido capaz".

"Ayer estaba clasificado sin problema, no se notaban las ausencias, pero después entra ese mar de nervios y lo que le cuesta a Millonarios, no solo en la cancha."

Las lentas respuestas de Gamero

"Millonarios lleva tres años con un entrenador que trabaja muy bien, pero que hace agua en los partidos importantes. Ayer se demoró 7 minutos en tomar acciones. No puede demorarse tanto en reaccionar cuando le voltean un partido así. Eso se ve en los jugadores, se ve muy noble y eso no sirve, tenía que tomar acciones".

"Hay errores increíbles. Es muy difícil estar en un nivel más bajo que el de Alba y Pelaza. Si yo entreno un par de semanas le aseguro que llegó a ese nivel, no están para jugar fútbol profesional".

Lo que viene para el equipo

"Por fortuna viene doce días calma para el equipo azul, para volver a empezar, para poner todo en orden. Este es el equipo que mejor jugaba, pero ya no. Hoy no basta con 15 minutos buenos".

Por ahora, el equipo capitalino estará de regreso en la fecha 18 ante Patriotas. El partido será el próximo 16 de octubre en El Campín