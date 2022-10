Casale volvió a exponer la falta de actitud de Montero: "Otra vez, muerto de la risa"

Antonio Casale volvió a referirse al tema Álvaro Montero, cuestionado en los últimos partidos de Millonarios por su pobre desempeño bajo los tres palos y la falta de liderazgo mostrada hasta el momento.

Millonarios agotó sus ahorros y ahora reza para terminar de confirmar su clasificación a cuadrangulares. Montero, lejos de ser la solución en momentos clave, no ha sido el revulsivo esperado.

De allí los cuestionamientos de Antonio Casale. Primero, porque el portero guajiro está lejos de ser la solución defensiva en el arco; segundo, por la relación que tendría con el resto de sus compañeros; y tercero, ante la falta de actitud mostrada cuando 'las papas queman'.

El director del programa En La Jugada de RCN Radio reiteró sus cuestionamientos hacia Montero, quien lejos de sentirse apenado por la derrota en Ibagué ante Tolima el fin de semana pasado, salió sonriendo de la cancha al final del juego.

"Yo sé que van a decir que tengo algo contra Montero; no tengo nada contra él. Pero nunca he visto a Graterol, Viera, Castellanos, saliendo de un partido tan importante, después de haberlo perdido. Otra vez, como el día que lo expulsaron, irresponsablemente, contra Once Caldas. ‘Muerto de la risa’, abrazándose con sus amiguitos del Tolima. Una cosa es saber perder y otra es salir ‘muerto de la risa’. ¡No puede ser, hermano, ponte serio, viejo! ¡Ponte serio!", dijo Casale En La Jugada.

El periodista de RCN Radio consultó fuentes cercanas a Millonarios sobre las razones que tuvo Montero para salir sonriendo del campo; la respuesta, según el propio Casale, confirmó que dicho gesto se debió a la amistad del guardameta con varios integrantes del Deportes Tolima.