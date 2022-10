Trancón de malas noticias; Millonarios lamenta otra baja y pone a Gamero contra las cuerdas

Millonarios subió como palma y bajó como coco en el remate de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay, pues después de estar como líder de la tabla, lleva ahora varias fechas intentando clasificarse a los cuadrangulares finales.

Aunque Alberto Gamero ha hecho énfasis de que no se trata de temas deportivos, lo que sí se sabe es que no ganar en los últimos partidos lo aleja cada día más de la posibilidad de clasificar, eso teniendo en cuenta que le quedan dos compromisos, tiene 29 puntos y no ha mostrado su mejor nivel.

Como si se tratara de un mal capítulo, los 'Embajadores' han buscado sacar la cabeza ante los baches, pero ahora se conoció que hay un futbolista esencial que no estará listo para enfrentar a Independiente Medellín.

Se trata de Juan Pablo Vargas, quien sufrió un esguince de segundo grado en el compromiso con Deportes Tolima, en el que los azules perdieron por la mínima diferencia, pausando su clasificación.

Con la mala noticia de la baja de este jugador para los siguientes compromisos cruciales, Gamero deberá buscar ahora alternativas que le ayuden a suplir la necesidad que deja Vargas, quien era fundamental en la línea defensiva para el equipo.

Tras esta mala noticia, se puede conocer que Vargas se perdería incluso la final de vuelta de la Copa Betplay, por lo que Millonarios deberá jugar ahora sin un esencial menos; y el próximo encuentro será con el DIM para cumplir con la fecha 12 el próximo miércoles 26 de octubre a las 8:00 pm.