César Farías prende las alarmas en Junior: "no me importa si me tengo que ir"

Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla no vive su mejor momento en la Liga Betplay, pues el equipo Tiburón se encuentra fuera del grupo de los ocho y sus resultados no son los mejores.

En la fecha de este fin de semana, el equipo dirigido por César Farías rescató un valioso punto tras empatar a un gol su compromiso contra Jaguares gracias a un gol de Steven Rodríguez.

Tras el partido, el mismo entrenador habló ante los medios y destacó la energía con la que el equipo consiguió el empate en su visita al Jaraguay.

"Necesitábamos un respirito como el de hoy. Esta cancha es ancha y la grama está alta, así que es difícil. Me llevo sensaciones buenas. Hay que seguir trabajando y eso es lo que han hecho los muchachos. Las historias bonitas se empiezan a escribir en la adversidad. Tengo muchos años en esto y sé que cuando uno no se desmaya ni desiste, a veces, pega en el palo y entra. No nos vamos a rendir", mencionó.

Del mismo modo, Farías analizó el juego de su equipo y destacó la buena creación de oportunidades, aunque reiteró la necesidad de anotar.

"Arrancamos muy bien el partido. Tuvimos cinco situaciones en los primeros 22 minutos ante un equipo que está luchando y que viene de hacer un gran partido en Bogotá. Nosotros venimos sin confianza ni seguridad. Hemos generado ocasiones y no las hemos metido, así que nos desesperamos".

Para finalizar, el mandamás fue claro al momento de hablar de su rendimiento en el equipo y destacó la lucha por conseguir más triunfos en el cierre de la campaña.

"A mí desde chiquito me enseñaron a luchar. Eso lo llevé a mi carrera y todo lo que hago en la vida. Les dije a los jugadores que no me importa si me tengo que ir, pero que yo sienta que dejaron todo. Es difícil decir en la derrota lo que se hizo bien. Sé que mi personalidad me hace tener unas viudas que me pegan todos los días, pero no importa. Hay que meter una levantada y va a ser más fácil si estamos todos juntos".