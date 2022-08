Choque de trenes en el Cali: detalles del encontronazo que hubo entre Teo y Máyer

Sorpresa en el Deportivo Cali, luego que se conociera la convocatoria para el partido ante Envigado por la quinta fecha de la Liga Betplay.

Vea también: Bournemouth, Fulham y Atalanta: ofrecen 5 millones de euros por un ex canterano del Cali



La ausencia de entre la lista de jugadores que iban a afrontar el encuentro frente a los 'naranjas' llamó la atención de la prensa y los aficionados verdiblancos.



De entrada se prendieron las alarmas, ya que se especuló con la discordia que se habría generado entre Teófilo y el técnico Máyer Candelo; este último le habría cobrado su llegada tarde a los entrenamientos, tras un permiso concedido la semana pasada.



Lo anterior fue confirmado entonces por En La Jugada de RCN Radio, señalando que el nuevo entrenador del Deportivo Cali no le perdonó a Teo su ausencia de las prácticas en los plazos acordados.



"¿Qué pasó? La semana pasada varios jugadores pidieron descanso de un par de días. Entonces Máyer le dio el descanso de un par de días. Les dijo 'listo, tomen el descanso. Aprovechen si tienen alguna situación familiar o algo por el estilo'. Teo tenía una situación familiar. Se marchó, no regresó a tiempo, no se presentó al entrenamiento; Máyer lo esperó, lo encaró y le dijo: 'viejo, puede ser usted el dueño de la cinta de capitán, pero aquí nos respeta. Y lo sacó...", aseguró el periodista 'Pacho' Vélez En La Jugada.

El ambiente en la casa azucarera no es el mejor. La crisis económica y los malos resultados empiezan a generar los primeros inconvenientes en la interna del club. Cali es una 'bomba de tiempo' a punto de estallar.

Le puede interesar: "Llegaron a un acuerdo": el jugador que finalmente saldrá del Deportivo Cali

Por ahora, el onceno verdiblanco espera sumar de a tres en su duelo ante Envigado, para salir del último lugar de la tabla de posiciones.