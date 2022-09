Cruz Real desconoce su continuidad en Junior: "Yo no puedo responder si sigo o no"

Junior visitó a Unión Magdalena por la décima fecha de la Liga Betplay y al término de los 90 minutos perdió 2-1 en un partido en el cual se fue arriba por intermedio de Carlos Bacca, pero no pudo sostener tal ventaja.

Así, el entrenador Juan Cruz Real dio a conocer sus impresiones posterior al duelo, mostrando insatisfacción por la actitud mostrada por sus jugadores luego de estar arriba en el marcador.

Vea también: Unión Magdalena remontó en casa y se llevó el clásico costeño ante Junior

Junior: Declaraciones de Cruz Real tras perder contra Unión Magdalena

"En un partido hay que estar concentrados hasta el final", dijo de entrada el DT argentino, hablando sobre la expulsión sufrida por César Haydar, apuntando además que "fue un partido trabado y hubo mucha ventaja; lamentablemente hoy no fuimos certeros. El partido lo perdemos nosotros".

Asimismo, manifestó que la sensación que queda es que "estamos dolidos. Acá en este equipo todos los partidos son finales y por ahora solo queda levantarse rápido y seguir trabajando".

Entre tanto, en lo que tiene que ver con su continuidad al frente del cuadro barranquillero, manifestó: "Yo no puedo responder si sigo o no, en mi cabeza es despertarme y seguir trabajando. Hay que buscar soluciones y seguir adelante. Es algo que yo no puedo responder".

En lo que tiene que ver con la razón por la cual se perdió el duelo de este domingo, manifestó que "hay partidos que se nos escapan por errores propios y lo único hay que seguir trabajando, pero no estoy tranquilo".

Le puede interesar: "Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0": la curiosa declaración de José Mourinho

Por último, el DT Juniorista confirmó que "nosotros tenemos una idea clara de juego, en todos los partido se puede ver, pero hoy fue un partido cerrado, para los dos equipos la cancha no ayudó", justificando un poco el bajo rendimiento de sus dirigidos.