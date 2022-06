Cruz Real y sus planes en Junior: refuerzos, idea de juego y un tapado

Junior de Barranquilla está listo para iniciar este jueves 23 de junio los trabajos de pretemporada pensando en lo que será la competencia del segundo semestre en donde tratará de disputar los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Hasta el momento, la única baja confirmada que tendrá el equipo 'rojiblanco' es el volante Fabián Ángel, quien se va a Newell's Old Boys de Argentina. Por otro lado, se está a la espera por conocer el futuro de Miguel Ángel Borja y del mediocampista venezolano Luis 'cariaco' González.

En cuanto a refuerzos, Junior no ha dado a conocer ninguna cara nueva, pero el director técnico Juan Cruz Real reveló los cuatro fichajes que le pidió a los directivos.

Lea también: Cruz Real habló del hermano de Luis Díaz y la posibilidad que tiene de jugar en Junior

"Estamos buscando dos marcadores centrales, estamos cortos en esa posición. Un mediocampista de corte defensivo, tenemos que sumar un jugador en el extremo derecho y después dependerá de alguna posibilidad que aparezca", afirmó el estratega en diálogo con El Heraldo.

Cruz Real fue claro en que a pesar de que se han mencionado importantes nombres, él puso unas condiciones para realizar os fichajes.

"Los jugadores que traigamos debe ser que estén jugando y que se adapten a nuestro modelo de juego. La idea la vamos a tratar de evolucionar y desarrollar".

Posible salida de Miguel Ángel Borja

"Sobre Borja sé que están hablando, pero no tengo ninguna información oficial del club".

Situación de Luis 'cariaco' González

"Es un tema económico de arreglo con el club. Lo expresé, es un jugador que es parte de la nómina y da soluciones. Es un tema entre el jugador y la parte administrativa".

Le puede interesar: ¿Se cae el fichaje de Borja por River? Palmeiras pone trabas en la negociación, Junior espera

Baldomero Perlaza

"No me lo han mencionado. No desconozco que es un buen jugador. Pero Perlaza no es un mediocampista defensivo, para mi es un mixto y en esa posición estamos cubiertos. Necesitamos un mediocampista central que nos pueda dar otra alternativa a la que tenemos con Didier Moreno"

Carlos Bacca

"El caso de Bacca es otra cosa. Él tiene un recorrido y es de Barranquilla. Hablar de nombres puntuales no es el momento. Hay que analizar varias cosa".

Finalmente, Juan Cruz Real confirmó que están buscando jugadores en el exterior y aunque no dio nombres sí explicó que hay un futbolista que están analizando y que hasta el momento "no está en el radar de nadie".