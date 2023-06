La Liga Betplay del segundo semestre ya toma fuerza, pues si bien no ha pasado una semana luego del título de Millonarios, los equipos ya se preparan para el torneo del 2023-2, teniendo en cuenta lo apretado que resulta el calendario propuesto por Dimayor.

Y es que el lapso entre la final del primer semestre y el inicio del segundo será de apenas unas tres semanas, tiempo en el cual los equipos con competición internacional, tendrán acción; así las cosas, hay poco tiempo de descanso.

¿Cuándo inicia la Liga Betplay del segundo semestre de 2023?

La Liga Betplay del segundo semestre de 2023 iniciará el fin de semana del 15 y 16 de julio, y a partir de allí se disputará en varias oportunidades bajo el formato domingo - miércoles - domingo.

Claro está que habrá varias ocasiones en que el torneo no se podrá disputar entre semana, teniendo en cuenta que al menos un equipo colombiano disputará torneos internacionales; asimismo, se avecinan las fases finales de la Copa Betplay.

¿Cómo se juega la primera fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2023?

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Junior vs. Águilas Doradas

Independiente Medellín vs. La Equidad

Envigado FC vs. Atlético Bucaramanga

Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó

América vs. Deportes Tolima

Atlético Huila vs. Unión Magdalena

¿Cómo es el formato de la Liga Betplay 2023-2?

En cuanto a la forma en que se jugará la Liga Betplay, esta tendrá una fase 'todos contra todos' en la cual se disputarán 20 fechas; posteriormente, los mejores ocho avanzarán a cuadrangulares semifinales y los ganadores de cada zona disputarán la final.