Cuando no hay trabajo, hablar del arbitraje es taquillero: más dardos de Carlos Antonio a Dudamel

Carlos Antonio Vélez, en el espacio de Palabras Mayores en Antena 2, lanzó dardos contra el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, quien se quejó el domingo pasado del arbitraje que hubo en el partido ante Millonarios por la Liga Betplay.

El entrenador venezolano, quien no mostró mucha autocrítica a la hora de explicar el funcionamiento de los ‘azucareros’, prefirió hablar de la actuación arbitral, dejando de lado las razones que hay detrás del mal momento que viven los verdiblancos.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez hizo su comentario este martes 15 de febrero en el programa Planeta Fútbol: “Hay una venta de humo por ahí en el camino continua; cuando no se puede, futbolísticamente, cuando no hay trabajo, hablar del arbitraje es taquillero. El viejo truco de poner a mirar a la gente para otro lado. Eso sí, cuando les ayudan no abren la boca, no dicen nada. No dicen absolutamente nada”.

Volviendo a las palabras de Rafael Dudamel, el técnico del Deportivo Cali trató de ser agudo con sus críticas al árbitro central del pasado domingo en Palmaseca.

"No nos gusta la manera como nos están manoseando. Nos anularon un gol contra Tolima que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron, nos están manoseando. Hay que tener cuidado, no es un ratico para cada uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad, hoy nos sentimos manoseados", dijo.