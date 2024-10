David González no se guarda nada tras polémica con Pereira: "primera vez que lo veo pitando"

Deportes Tolima no obtuvo el resultado esperado en el cierre de la fecha 13 de la Liga Betplay, pues el equipo de David González perdió por la mínima en el enfrentamiento contra el Pereira.

Sin duda, la expulsión de Yeison Guzmán al cierre de la primera mitad del partido fue fundamental para el triunfo del Pereira, que consiguió quedarse con los tres puntos tras el gol de Yesus Cabrera.

Ante esto, el mismo entrenador del Tolima habló ante los medios tras la derrota y centró sus palabras en la polémica expulsión de su jugador.

Le puede interesar: Beccacece sufre 'rechazo' en Ecuador: jugador se rebeló en convocatoria

"Todo el mundo se dio cuenta lo que pasó. Por supuesto que incidió en el resultado. Nos obligó a jugar con 10 hombres 60 minutos. Nos dañó absolutamente todo el trabajo. A lo mejor no se acordó que le había sacado una amarilla a Yeison Guzmán. Cuando hablé con él en el entretiempo me dijo que era una situación en la que Yeison golpea a Jhonny Vásquez, Vásquez le contesta y es amarilla para los dos, que no tenía nada que hacer y lo tuvo que expulsar. Resulta que en el segundo tiempo hay una jugada de Marlon (Torres) y (Gonzalo) Lencina en la que expulsa a Marlon, luego va al VAR y se da cuenta que no era expulsión; es una jugada en la que ambos se pegan y le termina sacando amarilla a Marlon y a Lencina no. Hubo un tiro de esquina en contra en el que hay una falta sobre un jugador mío, el balón nos queda a nosotros, pero tenemos 10 y no hay a quién pasarle la pelota y decidió dar una ley de ventaja en vez de pitar la falta; se le olvidó también que nos había expulsado un jugador. Todo mal", admitió ante los medios.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues el exarquero se enfocó en las malas decisiones arbitrales en el partido y cuestionó al central que dirigió su compromiso.

Lea también: Luis Díaz en el ojo del huracán: la lesión de la que hablan en Bolivia

"Pero me encanta que ustedes digan que ‘con razón’ porque todos nos dimos cuenta. En la transmisión hablan de la cara que hizo el juez cuando le sacó la tarjeta a Guzmán porque no se acordaba. ¿Qué tipo de competencia tienen los árbitros para pitar estos partidos? En un partido importante nos ponen a pitar a un señor que no conozco, no sé ni pronunciar su nombre, tiene un nombre rarísimo, primera vez que lo veo pitando. Llevamos tres o cuatro partidos en los que nos expulsan jugadores sin que hayan tenido que ser expulsados y nos ensucian el trabajo. Lastimosamente cuando uno habla uno es el castigado y los árbitros siguen todos tranquilos".

De momento, Deportes Tolima es sexto en la tabla de la Liga Betplay con 21 puntos sumados, mientras que Deportivo Pereira se encuentra en la casilla 12 con 15 unidades sumadas.