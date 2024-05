David González no tuvo filtro contra la DIMAYOR: “es una falta de respeto”

Hace unos días, la DIMAYOR tomó una de las decisiones más polémicas en la fase final de la Liga BetPlay 2024-I. El ente que regula las competencias en Colombia, sorprendió cambiando los horarios del cuadrangular B, que estaban estipulados para este domingo a las 5:15 y 7:30 en la quinta jornada. Santa Fe vs la Equidad y Once Caldas vs Deportes Tolima están en juego.

Sin embargo, si Santa Fe gana, y Tolima pierde o empata en condición de visita ante Once Caldas, los cardenales accederán a la final. De no ser así, habrá que esperar a la última y definitiva fecha del primer fin de semana de junio para conocer al primer finalista del semestre.

Por esta razón, la DIMAYOR, sin consultar a nadie de los involucrados, decidió cambiar los horarios y ponerlos en simultáneo. Así las cosas, tanto en Bogotá como en Manizales, rodará el balón a partir de las 6 de la tarde. En el Grupo A, también se pudo conocer de manera anticipada al finalista si se daban los resultados entre Pereira vs Millonarios y Junior vs Bucaramanga. Perfectamente, pudieron haber puesto esos encuentros a la misma hora.

Santa Fe vs La Equidad abría la jornada para dejar todo en manos de Once Caldas y Tolima a segunda hora. Los albos podrían quedar eliminados de seguir con ese mismo orden de partidos como estaba escrito hace unos días. David González, técnico del cuadro tolimense no aguantó la decisión tomada de la DIMAYOR y estalló por cambiar los horarios.

Ahora en simultáneo, todos tienen forma de seguir vivos, excepto La Equidad. David González mencionó, “no tiene sentido. Es una situación exactamente igual a la del semestre pasado. Nosotros teníamos 12 puntos, jugábamos con águilas y Junior jugaba con Cali después y pudo jugar con un resultado sabiendo que nosotros habíamos perdido y que, si ellos ganaban, se ponían con la posibilidad de clasificar en Barranquilla. Ahora es la misma cosa. No entiendo, le dejo eso a los directivos a que ellos sean los que juzguen, pero desde la parte deportiva, me parece una falta de respeto hacer de las reglas lo que se les antoje”.

¿CÓMO SE PODRÍA DEFINIR EL GRUPO?

El cambio de horario de los cuadrangulares hace que todos los ojos estén puestos en la definición que puede darse en esta quinta fecha, siempre y cuando, Santa Fe gane de local ante La Equidad, y que Once Caldas empate o venza al Deportes Tolima. De esa manera, el cuadro cardenal sería el primer clasificado a la siguiente instancia para decidir el título.