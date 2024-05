DIMAYOR confirmó cambio de programación en la fecha 5 de cuadrangulares

Hace unas semanas, la DIMAYOR definió los horarios de las Fechas 4 y 5 de los cuadrangulares finales. En primera instancia, el encuentro entre Santa Fe vs La Equidad estaba pactado para las 5 de la tarde, mientras que Once Caldas vs Deportes Tolima se jugaría a las 7:15 de la noche el domingo 26 de mayo.

Por otro lado, el Grupo A, tendría protagonismo el sábado 25 de mayo con Deportivo Pereira vs Millonarios y Junior vs Atlético Bucaramanga a las 5 de la tarde y 7:30 respectivamente. Tras la fecha 4, todo quedó igual en la primera zona, dado que todos los cuatro equipos están todavía vivos por clasificar a la final. Con todo abierto, la DIMAYOR tomó la decisión de continuar con esos horarios y fechas.

Sin embargo, en el Grupo B, todo se podrá definir el mismo domingo si se dan los resultados, que podrían decidir al primer finalista dentro de la Liga BetPlay 2024-I. Santa Fe venció a Once Caldas y se trepó a la cima de la zona con 10 unidades. Deportes Tolima hizo lo propio goleando a La Equidad y suma siete puntos en la segunda plaza.

Si Santa Fe supera a La Equidad y Tolima pierde o empata contra Once Caldas, los cardenales clasificarán a la gran final de manera anticipada. Por esta razón, el ente que regula las competencias en Colombia tomó la decisión de ajustar los dos compromisos que pueden ser definitivos en simultáneo.

Los ojos estarán puestos este domingo 26 de mayo en el Grupo B con lo que pueda suceder. Por ahora, lo único definido es que La Equidad es el primer equipo sin posibilidades de clasificar a la final. Todo está puesto en lo que cardenales y tolimenses puedan hacer. Seguramente, si todavía no se define la zona en esta quinta fecha, la sexta también se jugará en simultáneo.

NUEVOS HORARIOS PARA EL GRUPO B

Santa Fe vs La Equidad – 6:00 P.M.

Once Caldas vs Deportes Tolima – 6:00 P.M.