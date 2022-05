"Dayro Moreno no llegó a América por Tulio Gómez"

El experimentado delantero de 36 años Dayro Mauricio Moreno se convirtió en la gran figura de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay al convertir diez goles y ser pieza clave en la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

A pesar de que fue de los últimos jugadores en unirse al plantel del equipo 'leopardo', el atacante se adaptó rápidamente para poder sumar minutos y ser, junto a Sherman Cárdenas, referente del conjunto santandereano.

Lea también: "Son riesgos que hay que correr": Dayro, el no de Osorio y fichajes de América

Después de confirmarse la clasificación de Bucaramanga a los cuadrangulares, los aficionados de América de Cali empezaron a demostrar su malestar por no haber contratado a Moreno antes del inicio del campeonato, teniendo en cuenta que surgió como posibilidad.

En su momento, Tulio Gómez, dueño del equipo vallecaucano, reveló que el entrenador Juan Carlos Osorio fue el que no dio el aval para la llegada del delantero.

“Osorio me dijo que ya tenemos Adrián Ramos, a Alejandro Quintana y a Daniel Mosquera. Tenemos 3 delanteros. ¿En dónde vamos a poner a Dayro? A él lo quiero mucho porque fuimos campeones en Once Caldas, pero no tenemos dónde ponerlo”.

Sin embargo, este martes 17 de mayo, Álvaro Muñoz Castro, representante del futbolista, aseguró en diálogo con el Súper Combo Del Deporte de RCN Radio que el que "le bajo el pulgar" a Dayro fue Tulio Gómez.

"Dayro Moreno no llegó al América porqué Tulio Gómez le bajó el pulgar", explicó.

Por otro lado, Muñoz indicó que el futbolista estuvo muy cerca de llegar a Deportivo Cali, pero al final no se dio el fichaje.

Le puede interesar: Dayro Moreno: por qué llegó al Bucaramanga y qué tuvo que ver Sherman Cárdenas

"Dayro Moreno estuvo muy cerca de llegar a Deportivo Cali antes de comenzar el torneo, económicamente estaba todo cuadrado", dijo.

Finalmente, el representante afirmó que actualmente Dayro Moreno no tiene ofertas para el segundo semestre y está concentrado en afrontar los cuadrangulares con Atlético Bucaramanga.