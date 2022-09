¿Dayro y Rodallega juntos? Tulio Gómez aclara las opciones de fichajes para el América

América de Cali vive un gran momento en la Liga Betplay. El conjunto escarlata ha mejorado su rendimiento en comparación al inicio del semestre y actualmente está en el grupo de clasificados para los cuadrangulares..

Después de una mejoría con Alerxandre Guimaraes, el conjunto caleño ya planea lo que será la temporada 2023. El equipo rojo planea lograr el cupo a torneo internacional y pelear por todos los campeonatos del año.

Tulio Gómez, máximo accionista del club habló sobre los planes para reforzar la plantilla. América buscará sumar varias caras nuevas teniendo en cuenta que no pudo incorporar nombres en este semestre,

En dialogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’ Tulio afirmó: “Vamos a ver que dice el cuerpo técnico. La primera semana de octubre nos reunimos con el técnico para ver qué dice y qué jugadores quiere“.

Sin embargo, el directivo manifestó que no estarían interesados en jugadores tan entrados en edad, situación que alejaría la posibilidad para la llegada de hombres constantemente vinculados con el club como Dayro Moreno y Hugo Rodallega.

Y añadió. “Ya hemos buscado jugadores, pero nadie los sabe, el que tire nombres, es humo. Estamos en eso, la idea es que en la primera semana de octubre tener pisados unos 3 o 4. No se puede dar nombres, recuerde que en la puerta del horno se quema el pan. Hay varios jugadores que me gustan del fútbol colombiano, pero no los podemos mencionar“.

Por ahora, América espera lograr el acceso a las finales de fin de año y armar una plantilla competitiva para armar una campaña de buenos resultados en 2023.