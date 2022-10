Difícil reto: el partidazo en el que debutaría Jorge Luis Pinto como técnico de Cali

En diálogo con el programa En La Jugada de RCN Radio, Jorge Luis Pinto dio las razones por la que aceptaría dirigir a Deportivo Cali y además dio algunos detalles de su vinculación.

Le puede interesar: "Benfica no está en Colombia para ver a Ruiz sino a Andrés Gómez"

POR QUÉ DIRIGIR A CALI

"Son los retos de la vida que uno debe asumir, servirle a una institución como el Cali. Sabemos la estructura y todo lo que han hecho para poder trabajar, eso motiva".

TRABAJAR CON LA CANTERA

"Es supremamente importante en una institución como Cali, pero no debe sobrepasarse. Hay que tener el equilibrio. Hay que saberlo llevar, es uno de los objetivos de Cali. Vamos a conocer a los jugadores, a algunos los he visto, pero esperemos que ocurre".

CÓMO TRABAJAR CON TEO GUTIÉRREZ

"Hay que ponerle las cosas sobre la mesa, dialogar con él mucho, entender los momentos y hacerle saber la responsabilidad que tiene como jugador del Cali. Habrá que hablar con él y dialogar mucho. Todas las circunstancias que tiene que ver con él, lo que representa para el club club. Todo depende del manejo de las situaciones y poderle sacar provecho, a que sea productivo".

PROBLEMAS CON EL DESCENSO EN EL 2023

Es un lio muy grande. No es fácil, es difícil. Somos conscientes, el presidente de Cali es una persona muy formal y me expuso toda la situación. Hay algunas alternativas que ellos tienen. Esperar a ver, tengo fe que si voy al Cali nuestro trabajo va a servir. El trabajo no traiciona. Si el grupo de jugadores trabaja haremos cosas buenas. Necesitados la unión de todos".