Dimayor confirmó fechas y horario para la final Millonarios vs Tolima

El Deportes Tolima derrotó este lunes 1-2 a La Equidad en Bogotá en el partido de vuelta de las semifinales y se clasificó a la final de la liga colombiana, en la que enfrentará a Millonarios que eliminó el domingo al Junior.

Dimayor confirmó fechas para la gran final del fútbol colombiano, el partido de ida se jugará en Ibagué el jueves 17 de junio a las 8pm con transmisión de Win +.

Por su parte, el cotejo de vuelta se jugará el domingo 20 de junio en El Campín de Bogotá a las 3pm con transmisión de Win + para no cruzarse con el partido de Colombia vs Perú y porque el estadio bogotano no tiene lista su iluminación artificial.



En la semifinal, el equipo de Ibagué, dirigido por Hernán Torres, fue superior a su rival en el estadio de Techo de Bogotá y se llevó la serie, tras haber igualado 1-1 en casa, con anotaciones del extremo Andrey Estupiñán y del central Sergio Mosquera, de penalti, mientras que el goleador Diego Herazo anotó el descuento para los capitalinos.

Entre tanto, Millonarios venció 2-0 al Junior con un doblete de Uribe el domingo en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura de Colombia y remontó así el 3-2 de la ida.