Dolor de cabeza en América: el 'castigo' que le puso la DIMAYOR para enfrentar a Alianza

América de Cali volvió a encontrar su rumbo en la Liga BetPlay 2024-II. Pasaron la página de César Farías sin poder clasificarse para los cuadrangulares semifinales el semestre pasado y con Jorge ‘Polilla’ Da Silva, han vuelto a figurar en la parte alta de la tabla de clasificaciones en busca de entrar a las fases finales y optar por un título que escasea desde 2020.

La hinchada escarlata espera con ansias volver a ver al equipo en el Pascual Guerrero, después de lo que fue la participación de dicho estadio en el Mundial Femenino Sub-20. Pero antes, América deberá viajar a Valledupar para enfrentar a Alianza FC el domingo 22 de septiembre.

Vea también: América regresa al Pascual Guerrero: fecha, horario y rival confirmado

Sin duda alguna, la necesidad de América es seguir en esa senda positiva que tuvo en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio y apretar en la parte alta de la tabla, siendo escolta del Once Caldas. No obstante, para el encuentro ante Alianza, la DIMAYOR tomó una decisión polémica en cuanto a la terna arbitral asignando a un juez que acaba de pagar una larga sanción.

MAURICIO MERCADO SERÁ EL ÁRBITRO CENTRAL VS ALIANZA FC

Y es que, el ente que regula las competencias del Fútbol Profesional Colombiano asignó a Mauricio Mercado como el juez central para este domingo entre Alianza FC y América de Cali. Justamente, Mercado, que estaba pagando una dura sanción por malos arbitrajes, volverá a ser protagonista con el cuadro escarlata, equipo al que ha ‘perjudicado’ durante los últimos semestres.

Con los últimos antecedentes, América de Cali no está conforme con esta decisión, pues, la polémica nació en un Envigado vs América de 2023 cuando Mauricio Mercado no vio una clara mano del cuadro envigadeño en el área que era pena máxima para los escarlatas. Luego, hubo otra acción con Edwin Cardona que no fue dictaminada como penalti.

Le puede interesar: Referente de América retó a un hincha de Cali: "Mande dirección que le llego"

Tras ese empate sin goles, hubo otro antecedente con Mauricio Mercado en el 2024. En este caso, Mercado, que ya había pagado una sanción por su arbitraje estuvo en el AVAR. Bayron Garcés saltó y, según lo dicho por el polémico árbitro, hubo una sujeción. Le avisaron a Ferney Trujillo que se dejó llevar de sus compañeros y sancionó pena máxima. Envigado empató al último minuto por un penal inexistente.

Mauricio Mercado venía de una sanción justamente por lo sucedido en el semestre pasado, y volverá a ser el enemigo del América con la decisión de su designación como juez central ante Alianza FC.