Dudamel se destapó: habló del gol anulado al Cali y le envió mensaje a Hernán Torres

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, habló en rueda de prensa tras el empate entre el Deportes Tolima por 1-1. El estratega analizó el resultado y se refirió a lo que puede ser el encuentro de vuelta. Además le envió un mensaje a Hernán Torres, teniendo en cuenta que el técnico del equipo de Ibagué criticó al árbitro del encuentro.

Puede ver: Superliga BetPlay: Cali y Tolima no se sacaron ventajas y dejaron abierta la serie

Para Dudamel, el juez sí cometió errores claros durante el compromiso, como la acción de gol que invalidó a favor del Cali en la primera mitad, resaltó el entrenador venezolano.

"No soy opinólogo y respeto sus razones. Para mí, el arbitraje lo hizo un poco accidentado, sobre todo en el primer tiempo, en la falta previa que nos anulan el primer gol, me quedan dudas, pero contra lo que ya está sancionado no se puede hacer nada; por eso, mantuvimos la intensidad y seguimos por la misma línea", remarcó.

Por otro lado, sobre el juego exactamente del Cali, que mostró un mejor fútbol en comparación a otros partidos, Dudamel se sintió contento porque piensa que hubo una gran mejora.

"El balance es positivo. En el primer tiempo hicimos méritos para ganarlo, teniendo una mayor ventaja, por el ritmo, orden y actitud. El equipo se encontró mejor. El regreso de Teófilo Gutiérrez le da una mayor presencia en ofensiva y en creación de juego. Más allá de no haber ganado, las sensaciones son buenas de trabajo en equipo", indicó.

Lea también: El polémico gol que le anularon al Cali y que le sacó la piedra a Teo

Finalmente, para el timonel, los fichajes poco a poco se han podido acoplar al juego del equipo, pero solo tienen que seguir comprometidos en busca de mejorar los errores y potenciar al conjunto.

Además, que las incorporaciones hayan rendido, me hace pensar que lo que se viene será bueno. Hemos salido bien librados de los primeros 90 minutos y llegaremos mejor para la vuelta. Fue un partido atractivo, digno de los campeones."