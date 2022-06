Atlético Nacional está muy cerca de clasificar a la final de la Liga BetPlay. Este miércoles, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales, necesitará un empate o una victoria frente a Junior para lograr el boleto en la serie por el título.

Una de las alternativas que ha tenido el conjunto 'verdolaga' en el medio campo ha sido el mediocampista de 30 años Jhon Fredy Duque, quien se sumó al plantel como refuerzo a principio de año.

La llegada de Duque a Atlético Nacional causó cierto malestar en la afición de Millonarios, teniendo en cuenta su pasado 'embajador'. Sin embargo, el volante ha disputado los dos partidos del equipo antioqueño en Bogotá ante los capitalinos.

Al respecto, el futbolista se refirió en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2 a la situación y al maletas de la hinchada, pero reiteró que su presente es en Nacional.

"Hay mucha gente que no entiende y lo toman como una traición. Lo respeto, pero no lo comparto. Mientras estuve en Millonarios di todo de mi. Lo que es el trabajo no se negocia. Hoy me debo a Nacional, doy todo por Atlético Nacional, es el equipo que me está dando trabajo. Muchas personas no son conscientes de eso. Es una decisión que yo tomé y asumo con todo el valor y con emoción porqué estamos a un paso de llegar a la final", afirmó.

Los cambios de Atlético Nacional con Hernán Darío Herrera

"Hubo un cambio de idea. Le hemos dado importancia a mantener el cero atrás a trabajar los partidos mano a mano, no se ve vistoso, pero es un modelo que nos permite ser sólidos en la parte de atrás y contundentes en las opciones que tengamos".

Próximo partido contra Junior

"Es un equipo no que no hay que darle espacio en la parte de adelante, tienen jugadores importantes que desequilibran. Tienen una baja sensible con Freddy Hinestroza, es un jugador que desequilibra y pone a cobrar a sus delanteros. Es un rival bonito y será un partido bonito. Esperemos que sea para nosotros".