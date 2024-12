Efraín Juárez no se guardó nada tras clasificar a la final: "disfrutamos el dolor"

Atlético Nacional consiguió un resultado más que positivo en Bogotá, pues en la última fecha de cuadrangulares el equipo consiguió golear a Santa Fe y clasificar a la final de la Liga Betplay.

Tras el triunfo, Efraín Juárez habló en rueda de prensa y dejó un claro mensaje a la hinchada al conseguir llegar a una nueva final con el equipo.

"Tenemos tantas rajadas y nos ha pasado tanto, en los últimos meses, que disfrutamos el dolor y nos hizo más fuertes. El equipo no es mío, solo vine a este gran país a trabajar con honestidad, uniéndome al club más grande de Colombia. Esto es de los jugadores, del hincha, del club. Para el jugador, mis respetos. Este grupo, por la manera en que se ha repuesto a tantas situaciones adversas, es para reconocer. Soy un tipo muy creyente del de arriba y si no era para nuestros, pues ya estaba. Nos toca celebrar, llorar y gritar, pero ya tenemos que pasar la página porque tenemos cuatro finales. Se entiende y lo vemos así y vamos paso a paso. Tenemos una final en casa, contra América, que debemos hacerlo valer y ganarlo", dio a conocer.

Del mismo modo, el entrenador mexicano habló desde lo personal por el logro de llegar a dos finales en tan pocos meses en Colombia frente a Atlético Nacional.

"Uno siempre tiene sueños. Soy un tipo que si no fuera por el fútbol, estaría lavando coches en mi país. Ahora, también se debe ser sensato y era cuestión de ir poco a poco. Esto es de los jugadores porque si ellos no se hubiera sobrepuesto a lo que pasó, no hubieran entendido la idea de juego, en fin, pues no estaríamos acá. Prometí que los iba a defender y en las canchas se ve que lo disfrutan. Se vienen finales y esperamos seguir por esta misma línea que está siendo muy bueno".

Vale la pena destacar que Efraín Juárez puede ser el primer entrenador nacido en México en ser campeón en el fútbol colombiano, algo que emociona a Juárez.

"Cuando uno sale al extranjero, siempre trata de dejar en alto el nombre de mi país. Por eso, soy honesto, leal, en fin; uno tiene sus errores, pero siempre busco ser buena persona. Lo he disfrutado desde el día y el hincha me ha dado un cariño y respeto. Además, a la institución, que se la jugó por mí", concluyó.