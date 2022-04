El difícil calendario y los puntos que necesita Santa Fe para entrar a los ocho

Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota en la fecha 16 de la Liga BetPlay al caer en condición de local 0-1 ante Alianza Petrolera.

Tras el resultado registrado en el estadio El Campín, el conjunto 'cardenal' quedó contra las cuerdas teniendo en cuenta las aspiraciones que tiene por clasificar a los cuadrangulares semifinales del certamen.

Lea también: Cardetti explicó los errores de Santa Fe en la derrota con Alianza Petrolera

Santa Fe está actualmente en la novena posición del campeonato con 22 puntos, sin embargo, lo que más preocupa a su afición es el difícil calendario que tendrá que afrontar.

Y es que de las cuatro fechas que restan para finalizar la fase todos contra todos, el conjunto 'cardenal' solo jugará uno en condición de local.

Santa Fe chocará en la jornada 17 con Millonarios en una nueva edición del clásico capitalino. Posteriormente recibirá a Jaguares, que también está en la pelea por meterse al grupo de los ocho.

En las dos últimas fecha, los bogotanos se enfrentarán con Cali y Once Caldas en condición de visita.

Santa Fe tendría que ganar, por lo menos, ocho puntos de los 12 que le faltan por jugar para pelear la clasificación.

Le puede interesar: Alianza Petrolera derrotó a Santa Fe en El Campín y se metió al grupo de los ocho

Calendario de Santa Fe en el final de la Liga BetPlay:

Fecha 17 - Millonarios vs Santa Fe

Fecha 18 - Santa Fe Vs Jaguares

Fecha 19 - Deportivo Cali Vs Santa Fe

Fecha 20 - Once Caldas Vs Santa Fe