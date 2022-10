El fastidio de Arias tras la segunda derrota consecutiva de Santa Fe: “Será un fracaso”

El uruguayo Alfredo Arias fue otro de los técnicos frustrados que dejó la jornada dominical de la fecha 18 del fútbol colombiano. El entrenador de Santa Fe consideró que será un fracaso si su equipo no clasifica a los cuadrangulares, luego de dos derrotas consecutivas.

En rueda de prensa, Arias trató de explicar lo que pasó con los cardenales en el partido ante Jaguares. Cabe recordar que los de Montería se llevaron la victoria, en tiempo extra, luego de un error infantil entre el arquero José Silva y un compañero.

“Siempre las razones son mentales, cuando son a favor o en contra. Lo futbolístico depende de lo mental. El penal, la expulsión, todo fue en contra. La presión llevó a que el rival se fuera arriba y no pudiéramos salir. Llevamos cinco partidos terminando con 10. Las decisiones de los terceros también influyen. Tenemos que ir sí o sí por la clasificación en los dos partidos que nos quedan de local. Si no logramos clasificar será un fracaso”, dijo el DT.

“El juego no me gustó”, añadió. “No fue un partido claro. Creo que ese apuro por conseguir los puntos para clasificar nos jugó en contra. Hay situaciones que van marcando el juego y al final terminamos cayendo”, aseguró el técnico ‘charrúa’.

Arias no quiso darle vueltas a lo que pasó en Montería y fui simple con su discurso en la conferencia de prensa: “Tuvimos descuidos y los aprovecharon. No hay excusas, eso fue lo que pasó”.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Liga Betplay tras la derrota ante Jaguares?

Santa Fe, luego de su caída ante Jaguares en Montería, enfrentará al Deportivo Cali el próximo sábado 22 de octubre en Bogotá (2 pm). Una semana después recibirá a Once Caldas.