El grande de la Liga Betplay que se quedaría sin DT si no clasifica a cuadrangulares

Comienza la hora de la verdad en el tramo final de la fase todos contra todos del fútbol colombiano. Varios equipos pujan por meterse en el grupo de los ocho y clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Muchos ya comienzan a perfilar dicho objetivo, mientras que otros quedan relegados. Es el caso de Independiente Santa Fe, club que viene de perder dos partidos de forma consecutiva, el último de ellos ante Alianza Petrolera como local.

El cuadro rojo tiene 22 puntos y está fuera de los ocho en el inicio de la fecha 16. Le quedan cuatro partidos y tendrá que sumar al menos tres victorias para comenzar a soñar con la clasificación.

Por ahora, las voces son críticas hacia la gestión del técnico argentino Martín Cardetti, quien sigue sin convencer con su trabajo al frente de Independiente Santa Fe.

La derrota en el anterior clásico, más las caídas ante equipos accesibles, lo ponen en una mala situación respecto a su futuro si el 'León' no avanza cuadrangulares.

Millonarios, Jaguares (local), Deportivo Cali y Once Caldas son los partidos que le restan al conjunto capitalino en la fase regular.

Vale decir que tres de dichos encuentros serán en calidad de visitante, incluido el juego frente a Millonarios donde el azul tendrá mayoría de su público en las tribunas.

"Cometimos errores, no presionamos bien en el centro. Buscamos de todas las maneras, no pudimos definir. No pudimos hacer el gol, buscamos en todo momento", dijo Cardetti, explicando la última derrota ante Alianza Petrolera.