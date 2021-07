El mensaje esperanzador que Germán Cano le dio a los hinchas del Medellín

El nombre del argentino Germán Ezequiel Cano es importante dentro del Independiente Medellín. El atacante, con la camiseta del ‘Poderoso de la Montaña’, anotó en 129 oportunidades, por lo que quedó como uno de los referentes de los hinchas del equipo antioqueño.

Mucho se ha hablado de su regreso al fútbol colombiano. Sin embargo, el propio delantero manifestó en Win Sports que en “algún momento” volverá a vestir la camiseta del DIM, donde el argentino desea retirarse.

“En Medellín me desarrollé mucho como jugador y persona. Es mi casa, mi vida y no tengo dudas que en algún momento volveré, quiero retirarme en el Medellín”, sentenció el jugador del Vasco da Gama.

Asimismo, Cano reiteró que “el amor que yo tengo por Medellín no lo va a cambiar absolutamente nada, ni el dinero”, pues ha tenido varias ofertas del FPC, pero no ha querido aceptarlas. Por otra parte, el argentino resaltó que “Medellín es mi casa, ahí nació mi hijo. Para mí, Medellín es mi vida y para mi familia significa mucho. No tengo dudas que en algún momento vamos a volver, no sabemos cuándo, pero la idea es poder retirarme, yo ya lo había dicho, en Medellín”.

Cabe señalar que Cano ha jugado en 70 oportunidades con el club brasileño, donde ha anotado en 35 oportunidades. El goleador se ha convertido en pieza clave de Vasco da Gama, por lo que por el momento sería difícil su regreso al FPC.