El Patrón Bermudez no soporta más lo que pasa en América: “Hay que tener un poquito de respeto”

Luego de la eliminación del América de Cali en Copa Sudamericana a manos de Medellín, el conjunto 'escarlata' ha vivido situaciones complicadas dentro y fuera del club. Los constantes reclamos de la afición hacía Juan Carlos Osorio, se suman a la mala relación que existe entre el técnico risaraldense y los directivos americanos, quienes han manifestado públicamente que el motivo por el que Osorio sigue en América es porque su indemnización es muy alta y el club no puede asumir ese costo.

Las polémicas declaraciones del estratega no han ayudado mucho. Su frase "el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”, no cayó muy bien en la dirigencia y la afición roja.

Por su parte, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo caleño, posteó en su Twitter una serie de frases que sin una referencia directa, se entiende que estaban dirigidas al entrenador: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”.

Sobre lo sucedido, Jorge Bermúdez, figura en los 90 y técnico en el 2010 del conjunto americano, habló sobre las constantes disputas públicas en el cuadro caleño y apuntó a la importancia que tiene el nombre de la institución por encima de los 'egos' personales.

"¿La institución dónde queda? Es que no nació con don Tulio Gómez, al cual le tengo un profundo y absoluto respeto. Me parece un hombre honorable y respetuoso, es más lo conozco hace más de 15 años y sé que ha hecho sus pinos y ha invertido su dinero, y es un tipo exitoso, pero América no nació con él. No nació con Juan Carlos Osorio. Antes que Osorio siquiera pensara en ser técnico ya Gabriel Ochoa Uribe se daba vueltas por todo el mundo con un América multicampeón", dijo el 'patrón'.

El dirigente de Boca menciono que las disputas en la interna de un club, deben ser tratadas al interior del mismo: "Hay que tener un poquito de respeto y tratar que estos trapos sucios se arreglen en casa. Si no se van a arreglar que se comporten a la altura, hay que parar con las declaraciones cruzadas y con ese juego que va y viene. En el fútbol no nos podemos dar el lujo de dar estos espectáculos bochornosos", dijo Bermúdez en 'Balón Dividido' de ESPN.