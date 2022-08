El regreso de un ídolo: Los planes del DIM para la vuelta de Jackson Martínez

La vida de Jackson Martínez ha tenido muchos giros desde que fue una de las figuras de Independiente Medellín al final de la década de los 2000. El delantero fue a Europa, se consagró en Porto, pero desde allí su carrera cambió mucho.

Tras estar un par de años lejos del fútbol la posibilidad de que la 'pantera' regresé al FPC está más viva que nunca. El ex jugador se entrena con el plantel de Águilas para intentar recuperar su estado de forma.

Aunque Martínez se prepara con el equipo de Rionegro, no tiene vinculo contractual con ellos y lo hace más por su amistad con Leonel Álvarez, actual DT de ese equipo.

Por ello, el presidente del DIM, Daniel Ossa Quintero, ya piensa en la posibilidad de sumara al referente poderoso a la plantilla del siguiente año:

“Jackson Martínez siempre ha tenido las puertas abiertas y siempre las tendrá. Es un referente de la institución y del fútbol colombiano. Tuvimos un par de conversaciones con él", , dijo el directivo en dialogo con 'Radio Munera'.

Sobre su presente señaló. "Está concentrado más en unos temas familiares ahora. Dejamos las puertas abiertas y le mostramos nuestro interés de poder dialogar y en algún momento llegar a un acuerdo si él lo considera”.

Para finalizar añadió: "No depende solamente de nosotros. Para este semestre vamos a estar tranquilos y mirando cómo sigue evolucionando él futbolísticamente con sus entrenos. Ojalá haya oportunidad. Por parte nuestra quedan las puertas abiertas, pero no depende solamente de nosotros”.

Por ahora habrá que esperar al inicio de 2023, pero la intención de la directiva del poderoso es firme para que el ídolo regresé.