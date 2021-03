El secreto del América de Cruz Real para quitarle el invicto al Cali

América derrotó contundentemente al Deportivo Cali por 2-0 en un juego lleno de emoción donde la estrategia del técnico Juan Cruz Real superó al 'Azucarero' y le quitó el invicto en el fútbol colombiano. El estratega habló en rueda de prensa sobre su planeación y destacó la actitud de sus dirigidos.

“Enfrentamos a un buen rival, un equipo que hacía 12 partidos no perdía y tengo que felicitar a mis jugadores, porque por momentos podíamos hacer lo que queríamos, por momentos no pudimos presionar tan alto, tuvimos que replegarnos un poco, no porque quisiéramos, sino porque el rival juega, pero creo que mis jugadores entendieron a la perfección el partido", destacó Cruz Real.

La preparación para enfrentar al Cali fue muy pensada en todo aspecto por el nivel de exigencia que tenía el contrario. Se buscó aprovechar cada una de las llegadas y no dejar espacios para contragolpes.

"Habíamos trabajado algunas cosas que creíamos que atacando de una determinada manera podíamos lastimar, con transiciones rápidas en diferentes puntos de la defensa rival y creo que lo hicimos bien. Las estadísticas marcan más posesión del rival, pero en situaciones de remate al arco tuvimos más nosotros, eso marca un poco cómo se presentó el partido", remarcó.

Respecto al retorno de Adrián Ramos y Duván Vergara a la nómina titular, Cruz Real indicó que es crucial contar con futbolistas de ese nivel deportivo que sobresale.

"Mis jugadores lo hicieron con una personalidad terrible, jugamos contra el líder, de visitante, un equipo que venía sin perder, estoy muy contento por lo que entregan los jugadores, muy contento por la vuelta de Adrián y de Duván, Adrián haciendo dos goles, mejor vuelta imposible, son grandes jugadores y líderes. Entendiendo cómo se planteó el partido fuimos superiores”, aseguró.

La mentalidad, el trabajo táctico, la contundencia y el compromiso ayudaron a que 'Los Diablos Rojos' entraran a los ocho del fútbol colombiano. A pesar de las constantes críticas, el conjunto del argentino Cruz Real sigue mostrando cada vez un mejor juego.