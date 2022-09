En Tolima se defienden de las críticas: "no estamos de joda"

Deportes Tolima no vive un buen momento después de llegar a nueve partidos sin ganar en la Liga BetPlay tras empatar 1-1 en su visitas a Patriotas en la fecha 11 que se jugó en el estadio La Independencia de Tunja.

Luego del compromiso, el director técnico Hernán Torres y el volante ofensivo Andrés Ibarguen respondieron a las críticas que han recibido por parte de la hinchada, que ha puesto en duda el compromiso del plantel de jugadores.

"Siempre se van buscar culpables cuando los resultados no se dan. No solo pasa en el Tolima. Yo le pongo el pecho a la brisa. No tengo que esconderme. Lo que dicen extra cancha no me preocupa ni debe preocuparnos porque sabemos lo que estamos haciendo, nos estamos preparando, que no se nos den los resultados es otra cosa", afirmó Ibarguen.

El futbolista recordó que el semestre pasado eran elogiados por los buenos resultados.

"En el semestre anterior todos éramos los mejores para el hincha, entendemos la molestia del hincha, a veces dejan de comer un plato de comida por ir a poyar, estamos trabajando para revertir la situación, los primeros responsables somos nosotros y no nos estamos escondiendo".

Andrés Ibarguen también se refirió a los comentarios extradeportivos que se han generado por parte de la afición ibaguereña.

"Los comentarios no están apoyando al equipo y lo que hacen es tratar de quebrarlo. Dicen que unos no se quieren, que quieren sacar al profe. Todas esas cosas son mentiras y patrañas. Si nosotros quisiéramos sacar al profe no quisiéramos ganar y no tuviéramos a Patriotas metido en su cancha. Hay que hacerse los oídos sordos y respetar lo que cada persona dice, porque no son quienes para juzgar. Hay que respetar la parte humana, no somos máquinas, las personas tenemos derecho a convivir con nuestras familias y no podemos escondernos porque perdemos un partido, antes que jugadores somos personas".

Finalmente, Hernán Torres respaldó lo dicho por Andrés Ibarguen al señalar que Deportes Tolima no está de "joda".

"Esto pasa siempre, el grupo esta duro, cuando se pierde siempre salen cosas, llevo muchos años en el fútbol y he visto eso cuando no se dan las cosas. Cuando todo funciona y todo va bien no hay ningún comentario, ese es el fútbol. El equipo que tenemos es muy unido, nos ha tocado muy difícil por muchas situaciones. Estamos luchando, trabajando. Queremos demostrarle a nuestra afición que podemos y lo vamos a hacer, que no estamos de joda como dicen, estamos luchando y buscando un objetivo claro".