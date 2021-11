"Estoy disponible": 'Pecoso' Castro mostró su deseo de volver a dirigir en el FPC

Uno de los personajes más importantes desde la línea técnica en el fútbol colombiano es Fernando 'Pecoso' Castro, pues son más de 30 años como entrenador, sumado a los 17 como futbolista.

Así, el entrenador de 72 años de edad sostuvo un diálogo con 'El Super Combo del Deporte' de RCN Radio luego de conocerse los grupos de cuadrangulares y sabiendo cómo se desarrollará la primera fecha, en donde dio sus impresiones al respecto.

De entrada, Castro fue claro con su interés en volver a dirigir en el fútbol colombiano, pues manifestó que "afortunadamente y gracias a Dios estoy disponible, veo fútbol y mas fútbol, no hago otra cosa".

Asimismo, el nacido en Manizales lanzó una crítica constructiva a algunos entrenadores de clubes de la Liga BetPlay pues "yo no puedo analizar los otros equipos porque no se como trabajan, con el respeto que merecen todos los DT, yo me preocuparía si mi equipo no anda bien".

Entre tanto, no pasó por alto el hecho de que Deportivo Cali esté en las instancias finales, y comentó "hay que felicitar a cada uno de los dirigentes que han pasado, si han estado es porque aman y sienten esta institución".

Lo anterior dio paso para que hablara también del presente del otro equipo de la ciudad, pues "si Cali y América están en los cuadrangulares es por que han hecho una campaña merecedora para esta en las finales".

Por último, el entrenador hizo saber una vez más su admiración hacia algunos jugadores con los que compartió en la cancha y estableció una comparación con los actuales "Con todo respeto con todos los jugadores de esa posición, pero jamás volví a ver jugadores de fútbol como el Maestro Arboleda y Diego Umaña, con esa condición y esa técnica".

De esta manera, Fernando 'El Pecoso' Castro dejó sus impresiones acerca de los equipos de la capital vallecaucana, y reiteró su deseo de volver a dirigir; pues en el rentado local ha dirigido a once equipos, varios con dos o más tramos.