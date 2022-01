“Estoy feliz; esta es mi casa y este es mi equipo”: Wilson Morelo se ilusiona con Santa Fe

Independiente Santa Fe derrotó de manera contundente a Rionegro Águilas en el segundo partido del campeonato. Un 3-0 con un jugador menos dejó ver el trabajo táctico que está ejecutando Martín Cardetti, el entrenador a cargo del elenco ‘Cardenal’. Pese a la adversidad, el conjunto capitalino superó ampliamente al visitante y los hinchas que fueron a El Campín salieron felices por ver el juego.

Además, una de las alegrías más grandes que también despertó la euforia en las tribunas tuvo que ver con el regreso del goleador Wilson Morelo, que luego de haber estado en el fútbol de Argentina retornó al balompié colombiano con la esperanza de ganar un título con el equipo del cual es hincha.

"Siento una alegría por la gente que vino, se lo merecía también. Yo estoy feliz, esta es mi casa, este es mi equipo; estoy con el corazón lleno porque vuelvo a marcar con esta camiseta tan hermosa", declaró Morelo tras ser elegido como el mejor futbolista del compromiso.

Y es que el artillero es consciente que el presente de Santa Fe no es el mejor, pero conoce la historia de la institución y sus últimos logros, por eso considera que el pelear por ser campeones es una gran responsabilidad.

"Siempre lo he dicho: no es hoy porque ganamos que queremos ser campeones, no. Santa Fe es un equipo que te lo exige, que debe estar siempre peleando arriba de la tabla. Estamos para luchar por el campeonato, no somos más que nadie, ni menos", concluyó.

El próximo partido del ‘Cardenal’ será ante el Cortuluá este sábado en condición de visitante, para luego enfrentar al Junior en El Campín.