Faryd Mondragón tomó una decisión final con el Junior: oficial

Desde que salió Arturo Reyes de las filas del Junior de Barranquilla, Fuad Char no demoró en contactarse con César Farías, director técnico venezolano que ya había dirigido en los últimos años en Colombia con Águilas Doradas y con el América de Cali.

Tras su salida de América, su futuro estaba quieto y meses después, recalo oficialmente en el Junior de Barranquilla en donde ya debutó con una dura derrota por los octavos de final de la Copa BetPlay y condicionado para la vuelta ante el Deportivo Independiente Medellín con la necesidad de revertir la serie.

César Farías tenía las pretensiones de sumar a su cuerpo técnico a Faryd Mondragón, ex arquero y ahora panelista y comentarista en Win Sports. Faryd estaba sumamente atraído a la oferta del Junior, dado que ya había entablado conversaciones con Farías, quien le mantuvo su anhelo de contar con el vallecaucano.

Poco a poco, las negociaciones se habían enfriado, dado que en vivo y en directo, Faryd Mondragón reveló que, "Win Sports seguirá siendo mi casa. Estoy agradecido con la gente del canal. Dicho esto, es importante contar con el visto bueno y beneplácito de la presidenta, de las directivas y Carlos Antonio Vélez.

Me motiva el proyecto de Junior y quiero aceptarlo, quiero darme esa oportunidad, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, lo económico no es una prioridad, es un tema de sentimiento. Futbolísticas me picó el bichito de estar en la cancha. Agradezco a Farías y a don Fuad. Me pidieron unos días para enviarme una contrapropuesta", dijo Mondragón

RESPUESTA OFICIAL DE FARYD MONDRAGÓN A LA CONTRAOFERTA

En el programa Palabras Mayores de Antena 2, Carlos Antonio Vélez, muy cercano a Faryd Mondragón esclareció el tema de la firma y de la novela que se generó en los últimos días, “les voy a contar detalles hasta donde puedo por razones lógicas, por temas de reserva y de respeto a las partes contratantes”, inició Vélez.

A su vez, afirmó que, “Faryd tomó contacto con Fuad Char, me parece una decisión lógica. Le dijo que él arreglaría directamente con Junior y no como parte del cuerpo técnico. El profe Farías aceptó eso y Faryd hizo un pedido económico, que me parece que se acomoda, no solo a lo que él gana, sino también al cambio de rol y de ciudad. Puede parecer mucha plata, pero es digamos que lo normal para un profesional como él”.

Ahí en ese momento fue cuando se empezaron a congelar las negociaciones, “inicialmente, Fuad le dice el pasado martes que lo considerará. Le avisa que le va a hacer una contraoferta, que le dé tres días. Los tres días terminaron hoy y ya le hizo la contraoferta y ya Faryd tomó una determinación y es que no va a Junior de Barranquilla. Se queda con nosotros y no fue suficiente”.

Además, afirmó que Faryd Mondragón tenía muchas ganas de salir y tomar la oferta de Junior como asistente técnico, “hice una dolorosa excepción con Faryd. Si arregla con Junior, entiendo que le había picado el bichito y las ganas que tuvo y acepté. Faryd se queda con nosotros, llegará una oportunidad, es una pena que Junior se pierda a un profesional de esa categoría y me da mucha pena que Faryd, que quería hacerlo no pueda ir a un equipo grande”.